Nella sacca dell hockeista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella sacca dell hockeista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GOMITIERA

Significato/Curiosita : Nella sacca dell hockeista La kickboxing è uno sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico, divenuto popolare negli anni '60 in Giappone e poi diffusosi negli USA, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nella sacca dell hockeista : nella; sacca; hockeista; Si immettono nella memoria di un computer; nella parte antica di Siracusa c è l Aretusa; Una cacciatrice nella savana; Comanda nella zona; Il massiccio con la Presanella ; Una fabbrica di insacca ti; Casacca femminile ampia e lunga, stile premaman; Terreno livellato insacca to calabrese; Vende carni insacca le; sacca per cacciatori; Cerca altre Definizioni