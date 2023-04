Nella parte antica di Siracusa c è l Aretusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella parte antica di Siracusa c è l Aretusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FONTE

Significato/Curiosita : Nella parte antica di Siracusa c e l Aretusa La Fonte Aretusa è uno specchio d'acqua nell'isola di Ortigia, nella parte più antica della città siciliana di Siracusa. Fonte – sinonimo di sorgente d'acqua

– sinonimo di sorgente d'acqua Fonte – in storiografia, documento o manufatto del passato prodotto intenzionalmente dall'uomo

– in storiografia, documento o manufatto del passato prodotto intenzionalmente dall'uomo Fonte – in diritto, l'insieme degli elementi, scritti o non scritti, che giustificano il diritto applicato in un determinato contesto

– in diritto, l'insieme degli elementi, scritti o non scritti, che giustificano il diritto applicato in un determinato contesto Fonte – in tipografia, il tipo di carattere

– in tipografia, il tipo di carattere Fonte – comune italiano in provincia di Treviso

– comune italiano in provincia di Treviso Fonte – nome proprio di persona italiano femminile

– nome proprio di persona italiano femminile Fonte – concetto del fumetto Quarto Mondo Persone Marcello Fonte - attore italiano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «fonte» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

