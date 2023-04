Nel sito di un azienda, ne mostra i punti vendita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel sito di un azienda, ne mostra i punti vendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STORE LOCATOR

Significato/Curiosita : Nel sito di un azienda ne mostra i punti vendita Il Gruppo PAM S.p.A. è un'azienda italiana fondata nel 1958 operante nella grande distribuzione, attiva anche nella ristorazione, ed è interamente controllata dalla holding finanziaria Gecos S.p.A. Starbucks è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28 720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12 000 negli Stati Uniti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

