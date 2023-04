Nel caso in cui. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel caso in cui.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SE

Significato/Curiosita : Nel caso in cui. Il caso Fritzl si riferisce al sequestro di Elisabeth Fritzl, una donna austriaca che ha vissuto imprigionata per 24 anni – dall'età di 18 anni a quella di 42 – in un bunker sotterraneo costruito dal padre, l'ingegnere Josef Fritzl, nella cantina di casa nella cittadina austriaca di Amstetten. Durante tutto il periodo della prigionia, dal 1984 al 2008, si sono susseguiti vari abusi sessuali da parte dell'uomo nei confronti della figlia e da questi rapporti incestuosi sono nati sette ... Se, Sè o Sé possono riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nel caso in cui. : caso; Io, in un altro caso ; Un caso da spiegare; Si cerca in caso di pioggia; Si gonfia in caso di incidente; Nel caso che, semmai; Cerca altre Definizioni