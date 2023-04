Un nativo di Orano - Cruciverba

La diocesi di Orano (in latino: Dioecesis Oranensis) è una sede della Chiesa cattolica in Algeria suffraganea dell'arcidiocesi di Algeri. Nel 2019 contava 1.500 battezzati su 9.800.000 abitanti. La sede è vacante.

L'Algeria ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ale'ria/; in arabo: , al-Jazair; in berbero: , Dzayer), ufficialmente Repubblica Democratica Popolare di Algeria, è uno Stato dell'Africa del nord, appartenente al Maghreb, in gran parte occupato dal deserto del Sahara. La capitale, Algeri, è eccentrica rispetto alla totalità del territorio e si situa all'estremo nord. Il suo nome identifica anche quello dell'intero paese.