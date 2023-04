Si muove saltando - Cruciverba

Il wallaby (pronuncia ['wlb]) è un marsupiale della famiglia Macropodidae la cui taglia non è sufficientemente grande per essere considerato un canguro. Si tratta quindi di un nome comune, non una classificazione scientifica.

I sifonatteri (Siphonaptera) o afanitteri (Aphaniptera), noti comunemente come pulci, sono un ordine di insetti privi di ali.