Il Mr. italiano - Cruciverba

Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent) è un film del 2022 diretto da Tom Gormican. L'opera ha come protagonista Nicolas Cage, il quale porta in scena una versione parodistica di se stesso.

Geografia

Sig – città del nord-ovest dell'Algeria

– città del nord-ovest dell'Algeria Sig – città della Russia

Rune

Sig – runa dell'alfabeto Fuþorc, corrispondente alla dea Sól della mitologia norrena

– runa dell'alfabeto Fuþorc, corrispondente alla dea della mitologia norrena Sig – uno dei simboli runici adottati dalle SS

Codici

SIG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci, San Juan (Porto Rico)

SIG – codice identificativo dell'NDB e del TACAN di Sigonella, radioassistenze per la navigazione aerea

sig – codice ISO 639-3 della lingua paasaal

SIG – codice ISO 3166-2:PH di Siquijor (Filippine)

Sigle

Saldo intermedio di gestione

Schweizerische Industrie Gesellschaft – azienda di imballaggi svizzera già costruttrice di materiale rotabile e di armi da fuoco un cui ramo è SIGARMS

– azienda di imballaggi svizzera già costruttrice di materiale rotabile e di armi da fuoco un cui ramo è SIGARMS Scientific Interest Group – gruppo di interesse scientifico

– gruppo di interesse scientifico Sistema informativo geografico

Special Identification Group , Special Intelligence Group , Special Interrogation Group – SIG, corpo armato speciale britannico della seconda guerra mondiale

, , – SIG, corpo armato speciale britannico della seconda guerra mondiale Strasbourg Illkirch Graffenstaden – squadra di pallacanestro francese

Altro