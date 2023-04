Il Moro che Tu canonizzato - Cruciverba

Sir Thomas More, latinizzato in Thomas Morus e poi italianizzato in Tommaso Moro (Londra, 7 febbraio 1478 – Londra, 6 luglio 1535), Γ¨ stato un umanista, scrittore e politico cattolico inglese. Beatificato nel 1886, Γ¨ stato canonizzato da papa Pio XI nel 1935.

Astronomia

4653 Tommaso – asteroide della fascia principale

Cinema

Tommaso – cortometraggio documentario del 1967 diretto da Cecilia Mangini

– cortometraggio documentario del 1967 diretto da Cecilia Mangini Tommaso – film TV del 2001 diretto da Raffaele Mertes

– film TV del 2001 diretto da Raffaele Mertes Tommaso – film del 2016 diretto da Kim Rossi Stuart

– film del 2016 diretto da Kim Rossi Stuart Tommaso – film del 2019 diretto da Abel Ferrara

Musica

Tommaso – album di Piotta

– album di Piotta Tommaso! – album di Marcella Bella

Onomastica

Tommaso – nome proprio di persona italiano maschile

– nome proprio di persona italiano maschile Tommaso – cognome italiano

Persone

Nome

Tommaso – apostolo

– apostolo Tommaso – prefetto del pretorio d'Africa negli anni 560

– prefetto del pretorio d'Africa negli anni 560 Tommaso – vescovo di Firenze

– vescovo di Firenze Tommaso d'Aquino – religioso domenicano italiano, Dottore della Chiesa e santo

– religioso domenicano italiano, Dottore della Chiesa e santo Tommaso I di Costantinopoli – Patriarca ecumenico di Costantinopoli

– Patriarca ecumenico di Costantinopoli Tommaso II di Costantinopoli – Patriarca ecumenico di Costantinopoli

– Patriarca ecumenico di Costantinopoli Tommaso d'Inghilterra – scrittore anglo-normanno alla corte di Enrico II d'Inghilterra

– scrittore anglo-normanno alla corte di Enrico II d'Inghilterra Tommaso di Villanova – arcivescovo di Valencia

Cognome

Bruno Tommaso – contrabbassista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e jazzista italiano

– contrabbassista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e jazzista italiano Giovanni Tommaso – contrabbassista italiano

– contrabbassista italiano Michelangelo Tommaso – attore italiano

– attore italiano Pietro Tommaso – vescovo francese, patriarca di Costantinopoli

Testi religiosi

Apocalisse di Tommaso – apocrifo del Nuovo Testamento

– apocrifo del Nuovo Testamento Atti di Tommaso – apocrifo del Nuovo Testamento

– apocrifo del Nuovo Testamento Libro di Tommaso – vangelo gnostico

– vangelo gnostico Vangelo di Tommaso – vangelo che raccoglie diversi detti di GesΓΉ

Pagine correlate