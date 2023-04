Un monumentale ponte sul Canal Grande - Cruciverba

Il Canal Grande (in veneto Canal Grando; detto familiarmente in dialetto veneziano Canalaso, Canalazzo) è il principale canale che attraversa il centro storico di Venezia. Lungo circa 3800 metri (larghezza dai 30 ai 70 m, Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">profondità media 5 m), divide in due parti il centro storico, tracciando una , che va dall'innesto del Ponte della Libertà al Bacino di San Marco.

Il ponte di Rialto è uno dei quattro ponti, insieme al ponte dell'Accademia, al ponte degli Scalzi e al ponte della Costituzione, che attraversano il Canal Grande, nella città di Venezia. Dei quattro, il ponte di Rialto è quello più antico.