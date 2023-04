I monti con l Aconcagua - Cruciverba

Con la locuzione inglese Seven Summits (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['svn 'smts]), o in italiano Sette vette, sono indicate le montagne più alte di ciascun continente della Terra. Si considera a tal fine l'America divisa in due continenti, secondo l'uso dei paesi di cultura inglese, cinese e russa; secondo l'uso italiano, dell'Europa occidentale e dell'America latina, invece, l'America è un unico ...

La cordigliera delle Ande (in spagnolo Cordillera de los Andes) è un'importante catena montuosa dell'America meridionale, situata nella parte più occidentale del continente, la quale attraversa sette stati: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina, alcuni dei quali sono noti come Paesi andini: rappresenta il settore meridionale della più estesa Cordigliera Americana che, partendo dall'Alaska, costeggia l'intero versante pacifico del continente americano fino alla Terra del Fuoco.