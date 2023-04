A molti piace farla a letto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A molti piace farla a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLAZIONE

Significato/Curiosita : A molti piace farla a letto Marilyn Monroe (/Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'mæln mn'o/), pseudonimo di Norma Jeane Mortenson Baker (Los Angeles, 1º giugno 1926 – Los Angeles, 5 agosto 1962), è stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri attrici della storia del cinema. La colazione è il primo pasto della giornata, consumato al mattino.

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

