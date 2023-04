La moda per pochissime - Cruciverba

L'abbigliamento dell'antica Grecia era generalmente di carattere molto semplice, spesso costituito da un unico rettangolo di stoffa, non cucito, ma drappeggiato intorno al corpo, con stili pressoché identici sia nell'abbigliamento maschile che in quello femminile. L'unico capo a fare parte unicamente del guardaroba femminile era il peplo. Tale moda rimase praticamente invariata nel corso degli anni, in cui cambiarono soltanto i tessuti ed i materiali utilizzati ed il modo in cui essi ...

Sigle

American Land Title Association

– associazione statunitense di letterati traduttori Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Automobilismo

– fabbrica greca di automobili, motociclette e veicoli da trasporto Alta Car and Engineering Company – costruttore automobilistico di Formula 1

Geografia