La mitica ammaliatrice con la coda di pesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mitica ammaliatrice con la coda di pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIRENA

Significato/Curiosita : La mitica ammaliatrice con la coda di pesce La sirena è una creatura mitologica acquatica, con aspetto umano femminile nella parte superiore e di pesce con pinna caudale in quella inferiore. La sirena appare principalmente nel folclore europeo, ma trova figure affini in quasi tutte le culture del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

