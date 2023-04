Misura per grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura per grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STAIO

Significato/Curiosita : Misura per grano Il grano (simbolo: gr, dall'inglese grain) è un'unità di misura di massa usato in vari sistemi di misura, pertanto non esiste una corrispondenza biunivoca con il grammo del SI. È un'unità di misura molto usata nei paesi anglosassoni, in particolare viene usata in ambito agricolo, chimico, gioiellieristico e munizionistico. Lo staio o stajo (al plurale staia o staja) in greco sáton era un'antica unità di misura tradizionale ebraica ed inseguito italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

