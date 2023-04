Mezzo kiwi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo kiwi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : KI

Significato/Curiosita : Mezzo kiwi Cyberpunk: Edgerunners ( Saibapanku Ejjirannazu) è un original net anime di genere cyberpunk prodotto dallo studio Trigger e ispirato dal videogioco Cyberpunk 2077, sviluppato dalla CD Projekt, che ha anche supervisionato la produzione dell'ONA. La serie è stata distribuita globalmente su Netflix il 13 settembre 2022. Sigle Killer Instinct – videogioco picchiaduro

– videogioco picchiaduro Klaksvíkar Ítróttarfelag – squadra calcistica delle Isole Fær Øer, nota anche come Klaksvíkar Ítróttarfelag

– squadra calcistica delle Isole Fær Øer, nota anche come Klaksvíkar Ítróttarfelag Komitet Informatsii – polizia segreta sovietica Chimica KI – formula bruta dello ioduro di potassio Codici KI – codice vettore IATA di Adam Air

ki – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kikuyu

KI – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Kiribati

KI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Kirundo (Burundi)

KI – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan Timur (Indonesia)

KI – codice ISO 3166-2:SK della regione di Košice (Slovacchia) Filosofia Ki – concetto culturale cinese che significa "forza vitale" o "energia spirituale" Informatica .ki – dominio di primo livello di Kiribati

– dominio di primo livello di Kiribati ki – multiplo potenza due del k (vedi kibi e kilobyte) Mitologia Ki – dea della terra nella mitologia sumera Musica Ki – album di Kitaro del 1981

– album di Kitaro del 1981 Ki – album di Akira Takasaki del 1994

– album di Akira Takasaki del 1994 Ki – album del Devin Townsend Project del 2009 Altro Ki – simbolo del prefisso per multiplo binario kibi

KI – targa automobilistica di Kirchdorf an der Krems (Austria)

KI – targa automobilistica di Kiel (Germania)

KI – vecchia targa automobilistica di Kárviná (Repubblica Ceca)

KI – vecchia targa automobilistica di Kikinda (Serbia)

KI – targa automobilistica del distretto di Košice (Slovacchia)

Ki – termine giapponese per intendere l'"energia vitale" nella serie manga e anime Dragon Ball , ispirato dalla filosofia cinese

– termine giapponese per intendere l'"energia vitale" nella serie manga e anime , ispirato dalla filosofia cinese Ki – kana giapponese Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

