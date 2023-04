In mezzo alla frittata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla frittata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TT

Significato/Curiosita : In mezzo alla frittata La pastiera napoletana è un dolce della pasticceria napoletana tipico del periodo pasquale. Ha avuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale campano. La Audi TT è una autovettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica tedesca Audi a partire dal 1998 in tre generazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

