In mezzo all incudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo all incudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UD

Significato/Curiosita : In mezzo all incudine Il micrometro (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mi'krmetro]) è un calibro ad alta precisione, con sensibilità tipica del centesimo di millimetro. Sono tuttavia presenti anche micrometri cinquantesimali. Esso è in grado di effettuare misure di esterni, interni e profondità, ma per ciascuna di tali misure esiste una forma specifica e anche nell'ambito della stessa tipologia ciascuno strumento ha un campo di misura ... Sigle Unia Demokratycza – partito politico polacco

– partito politico polacco Unione Democratica – partito politico italiano del passato (1996-1999)

– partito politico italiano del passato (1996-1999) University of Delaware – università statunitense

– università statunitense Udine – provincia italiana Codici UD – codice ISO 3166-2:GY di Upper Demerara-Berbice (Guyana)

UD – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Udine (Italia)

UD – codice ISO 3166-2:RU della Udmurtia (Russia) Sport UD – abbreviazione di União Desportiva (portoghese) o Unión Deportiva (spagnolo) nella denominazione di squadre sportive Musica Ud – strumento musicale appartenente ai cordofoni Aziende UD Trucks – azienda giapponese produttrice di autocarri, mezzi pesanti e autobus Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In mezzo all incudine : mezzo; incudine; In mezzo al nebbione; In mezzo alla corsia; mezzo kiwi; Trionfante... in mezzo ; In mezzo ai vizi; L incudine del macellaio; Usa l incudine e il martello; Nell orecchio crea un trio con incudine e martello; Cerca altre Definizioni