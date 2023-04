I mezzi di comunicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mezzi di comunicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MEDIA

Significato/Curiosita : I mezzi di comunicazione Un mezzo di comunicazione di massa, o medium di massa, è un mezzo in grado di veicolare informazioni a un vasto pubblico. Geografia Stati Uniti d'America Media – villaggio della Contea di Henderson, Illinois

– villaggio della Contea di Henderson, Illinois Media – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania Linguistica Media – consonante occlusiva sonora in linguistica storica indoeuropea Musica Media – palo

– palo Media – album dei The Faint del 1998 Statistica Media – funzione della matematica statistica

– funzione della matematica statistica Media – funzione della teoria della probabilità Storia Media – regione storica corrispondente all'attuale Iran nordoccidentale

– regione storica corrispondente all'attuale Iran nordoccidentale Media – antica satrapia persiana Altro Media – supporto di memorizzazione per dati

– supporto di memorizzazione per dati Media – mezzi di comunicazione di massa

– mezzi di comunicazione di massa Scuola media – scuola secondaria di primo grado Pagine correlate Medium Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «media» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

