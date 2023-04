Metterci una pietra sopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metterci una pietra sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DIMENTICARE

Significato/Curiosita : Metterci una pietra sopra La prima stagione de I Simpson (serie di produzione 7G) è andata in onda negli Stati Uniti dal 17 dicembre 1989 al 13 maggio 1990. Dimenticare è un quarto album del cantautore italiano Roberto Soffici, pubblicato dall'etichetta discografica Fonit Cetra nel 1979. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

