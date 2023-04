Si mette tutta in un lavoro che appassiona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette tutta in un lavoro che appassiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANIMA

Significato/Curiosita : Si mette tutta in un lavoro che appassiona Loredana Del Santo, detta Lory (Povegliano Veronese, 28 settembre 1958), è un personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa, ex modella e showgirl italiana. L'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

