I metri degli Inglesi - Cruciverba

La Promenade des Anglais (in francese passeggiata degli inglesi) è una passeggiata che costeggia il lungomare della baia degli Angeli (baie des Anges) a Nizza, sulla Costa Azzurra, in Francia.

La iarda (in inglese: yard) è un'unità di misura di lunghezza che non rientra nel Sistema internazionale di unità di misura. Fa parte del Sistema imperiale ed è tuttora utilizzata nei paesi di cultura anglosassone, come Regno Unito e Stati Uniti.