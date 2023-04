Le mete dello shopping - Cruciverba

Union Square è la piazza centrale di San Francisco. Collocata su Market Street (via principale della città), è conosciuta come il luogo dello shopping, degli hotel più lussuosi e dei teatri prestigiosi. Il nome Union Square trae origine dalle numerose manifestazioni di sostegno all'esercito nordista, che ebbero luogo sulla piazza durante la guerra di secessione americana. La piazza rappresenta uno dei più grandi quartieri commerciali della California, per la ...

Un negozio è una struttura, costituita da una o più stanze, in cui si vende della merce di varia natura. Detto anche esercizio commerciale, necessita di una autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per il suo esercizio.