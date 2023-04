Metà di zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metà di zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZE

Significato/Curiosita : Meta di zero Meta Platforms, Inc., nota più semplicemente come Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift, fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes con il nome di Facebook, Inc.. La società ha assunto il nome attuale a partire dal 28 ottobre 2021. Codici ZE – codice HASC del comune di Želino (Macedonia del Nord)

ZE – codice vettore IATA di Líneas Aéreas Azteca

ZE – codice ISO 3166-2:HU di Zalaegerszeg (Ungheria)

ZE – codice ISO 3166-2:NL della Zelanda (Paesi Bassi) Altro Ze – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico Zé – diminutivo di José (Giuseppe), nome proprio di persona della lingua portoghese

(Giuseppe), nome proprio di persona della lingua portoghese ZE – targa automobilistica di Zell am See (Austria) Geografia Zè – comune del Benin nel dipartimento dell'Atlantico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

