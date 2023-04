I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EROI

Significato/Curiosita : I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora Arezzo () è un comune italiano di 96 243 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa. Conosciuta come città dell'oro e dell'alta moda è stata patria di artisti e poeti quali Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, Guido d'Arezzo, Guittone d'Arezzo, Pietro Aretino, Gaio Cilnio Mecenate, Francesco Redi e nelle vicinanze di Michelangelo Buonarroti. Famosa per gli affreschi di Piero della Francesca ... Eroi è la zona urbanistica 17C del Municipio Roma I di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Q. XIV Trionfale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora : meno; ammirevoli; sono; quelli; ultim; La zampata meno amata; Quando si abbassa, si vede di meno ; La carota meno cara; Fenomeno ottico affine al miraggio; Gli insetti... meno netti; Non tutte sono in rima; Così sono le condoglianze più sincere; Lo sono gli appartenenti alla stessa classe; sono attaccati ai soldi; sono uguali nelle domande; quelli sporchi si riportano in cucina; quelli di bozze lavorano per i giornali; quelli d oro li consegna Staffelli; quelli doppi costituiscono i dodecasillabi; Sono nostalgici quelli degli Alpini; ultim e in compagnia; È il penultim o osso della spina dorsale; L ultim o re Umberto; Lultim o re d Israele; ultim o tocco del muratore; Cerca altre Definizioni