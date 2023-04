Matura in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Matura in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Matura in autunno Annona cherimola è una pianta appartenente alla famiglia Annonaceae originaria degli altipiani andini di Perù, Ecuador, Colombia e Bolivia, diffusa anche in Argentina, Cile, California, Florida, Israele, Africa del sud, Nuova Zelanda e in vari paesi del Mediterraneo, tra i quali spicca in Italia la provincia di Reggio Calabria. L'uva è il frutto della vite (Vitis vinifera) e di altre specie o ibridi del genere Vitis. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

