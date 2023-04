Matrice per medaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Matrice per medaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CONIO

Significato/Curiosita : Matrice per medaglie James Joseph Sylvester (Londra, 3 settembre 1814 – Londra, 15 marzo 1897) è stato un matematico britannico, noto per i suoi risultati nell'algebra e nella matematica discreta. Un conio è ciascuno dei due pezzi di metallo usati per battere le facce di una moneta. Un conio contiene la versione incusa dell'immagine che deve essere impressa sulla moneta. Per comprendere a cosa somiglia la versione incusa, si può premere la moneta nella plastilina o nella cera e osservare l'immagine invertita che ne risulta. I conii moderni sono fatti in acciaio indurito e sono in grado di produrre molte centinaia di migliaia di monete prima che siano ritirati e segnati per renderli inutilizzabili.

