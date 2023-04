Materia prima per bottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per bottoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSO

Significato/Curiosita : Materia prima per bottoni Tabella riassuntiva dei gradi dell'Esercito Italiano I gradi sono rappresentati apposti sulle controspalline della divisa ordinaria invernale. Il colore della divisa è il cachi. Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice extracellulare molto dura e compatta, mineralizzata, e da una componente di cellule, tra cui abbondano gli osteociti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

