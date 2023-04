Massiccio acquisto in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Massiccio acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosita : Massiccio acquisto in Borsa Luxottica Group S.p.A. è un'azienda italiana che produce e commercializza occhiali. È presente in oltre 150 paesi nei cinque continenti ed è la più grande produttrice mondiale di montature per occhiali da vista e da sole. Per Offerta Pubblica di Acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari: è quindi un'esortazione destinata agli azionisti dell’azienda in via di acquisizione a vendere, da parte di chi presenta l'offerta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

