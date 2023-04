di mascalzone = furfante - Cruciverba

Burton Stephen "Burt" Lancaster (New York, 2 novembre 1913 – Los Angeles, 20 ottobre 1994) è stato un attore, regista, produttore cinematografico e circense statunitense.

Il fior di latte (talvolta scritto anche fiordilatte) o semplicemente mozzarella o mozzarella di latte vaccino è un formaggio molle, fresco, di latte intero vaccino a pasta filata; è prodotto in tutta Italia e da secoli al Centro e al Sud. Le sue origini, che in ogni caso sono molto antiche, secondo alcuni autori vanno collocate in Molise; resta ancora controversa la questione sul vero primato dell'origine.