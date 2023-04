I marsicani vivono nel Parco nazionale d Abruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I marsicani vivono nel Parco nazionale d Abruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORSI

Significato/Curiosita : I marsicani vivono nel Parco nazionale d Abruzzo Il parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è un parco nazionale istituito nel 1991. Terza riserva naturale protetta più grande d'Italia per estensione territoriale, è situato per la maggior parte in Abruzzo (provincia dell'Aquila, Pescara e Teramo), risultando uno dei tre parchi nazionali presenti nel territorio regionale, e in misura minore nelle zone adiacenti del Lazio (provincia di Rieti) e delle Marche (provincia di Ascoli Piceno). Animali Orsi, plurale di orso Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

