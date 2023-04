Margaret in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Margaret in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEG

Significato/Curiosita : Margaret in famiglia Margaret, contessa di Snowdon (Glamis, 21 agosto 1930 – Londra, 9 febbraio 2002), è stata una principessa britannica, seconda figlia di re Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon, nonché sorella minore della regina Elisabetta II e zia di re Carlo III. Nel 1952, anno dell’ascesa al trono di sua sorella, divenne potenziale reggente al trono del Regno Unito fino al compimento della maggiore età di suo nipote Carlo nel 1969, qualora la regina fosse morta durante la ... Meg Ryan, pseudonimo di Margaret Mary Emily Anne Hyra (Fairfield, 19 novembre 1961), è un'attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

