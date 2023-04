Si mangia con il cinghiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia con il cinghiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLENTA

Significato/Curiosita : Si mangia con il cinghiale Il cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758) è un mammifero artiodattilo della famiglia dei suidi. La polenta è un antico alimento di origine italiana a base di farina di mais o altri cereali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

