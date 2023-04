Si manda nello stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si manda nello stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIBO

Significato/Curiosita : Si manda nello stomaco La sesta stagione della serie televisiva 9-1-1 viene trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da Fox dal 19 settembre 2022. Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

