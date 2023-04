Le mamme vi portano i loro piccoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mamme vi portano i loro piccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASILO NIDO

Significato/Curiosita : Le mamme vi portano i loro piccoli L'adolescenza (dal latino adolescentia, derivato dal verbo adolescere, crescere, da alere, 'nutrire') è quel tratto dell'età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello dell'individuo adulto. ... Con asilo nido oppure asilo (in Italia oggi denominato nido d'infanzia) si intende la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia (chiamata anche scuola materna). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le mamme vi portano i loro piccoli : mamme; portano; loro; piccoli; Lo indossano le mamme in dolce attesa; Le mamme acquisite; La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini; Le... mamme dei girini; Parenti che tante mamme desiderano; Supportano l accusa; Li comportano gli onori; Si portano nelle processioni; Lo portano i soccorritori; Le onde le portano in spiaggia; Di loro si occupa anche l odontoiatra; Variano per la loro viscosità; Una doloro sa piaga nello stomaco; Una squadra di gialloro ssi; Molti loro articoli sono montature; piccoli aracnidi; piccoli elettrodomestici da cucina; piccoli ssime spie luminose; Animali che riescono a fiutare piccoli ssime particelle che emanano odore; Un piccoli ssimo ritratto; Cerca altre Definizioni