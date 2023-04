La madre di Diana e Apollo - Cruciverba

Diana è una dea italica, latina e romana, signora delle selve, protettrice degli animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti, protettrice delle donne, cui assicurava parti non dolorosi, e dispensatrice della sovranità. Spesso questa dea romana si fa corrispondere alla dea Artemide della mitologia greca, ma secondo alcuni studiosi la fusione fra le due figure avvenne solo in un secondo momento. Artemide-Diana, dea della caccia, della verginità, del tiro con l'arco, dei boschi ...

Leto (in greco antico: t, Let) o Latona (in greco antico: at, Lat) è un personaggio della mitologia greca, è una Titanide di seconda generazione, figlia dei titani Febe e Ceo.