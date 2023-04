Un lungo giaccone - Cruciverba

Joseph Dominick "Joe" Pistone, detto anche Donnie Brasco (Erie, 17 settembre 1939), è un ex agente segreto statunitense che, sotto copertura da parte dell'FBI per sei anni, dal 1976 al 1982, si è infiltrato nella famiglia Bonanno, e in misura minore anche nella famiglia Colombo, due delle cinque famiglie della mafia di New York.

Le sette meraviglie del mondo sono le strutture e opere architettoniche artistiche e storiche che i Greci e i Romani ritennero i più belli e straordinari artifici dell'intera umanità. Vengono anche chiamate le sette meraviglie classiche oppure le sette meraviglie antiche per distinguerle dalle sette meraviglie moderne proposte in tempi più recenti.