Località presso Savona - Cruciverba

Savona (, Sann-a / Saña Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['saa] in ligure savonese, anche Savonn-a / Savoña Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[sa'vua] nella versione genovese) è un comune italiano di 58 504 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il terzo comune della regione per popolazione e il centro ...

Noli (Nöi in ligure) è un comune italiano di 2 429 abitanti della provincia di Savona in Liguria.