Un legno nero e molto pregiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un legno nero e molto pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EBANO

Significato/Curiosita : Un legno nero e molto pregiato L'ebano è un legno duro, compatto e scuro che si ricava da diverse specie di alberi del genere Diospyros, della famiglia delle Ebenacee. Con lo stesso termine vengono erroneamente chiamati anche altri legnami. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

