Lavora nell industria del formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora nell industria del formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CASARO

Significato/Curiosita : Lavora nell industria del formaggio Il Caerphilly cheese è un tipo di formaggio a pasta dura, bianca, originario dell'area attorno alla città di Caerphilly nel Galles, sebbene oggi sia prodotto anche nel sud-ovest dell'Inghilterra e ai confini con il Galles. Il casaro è l'operatore che si occupa della lavorazione del latte per creare formaggio e burro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora nell industria del formaggio : lavora; nell; industria; formaggio; L arte di lavora re legni pregiati; Quelli di bozze lavora no per i giornali; Lo lavora no a Murano; Sostituiscono spesso il pasto di chi lavora ; Tutelano i lavora tori; Splende nell a scala; nell a parte interna; Nel legno e nell a vernice; Si tengono nell o scrigno; Intervallo fra le parole nell a stampa; Installazione industria le; Popolosa zona industria le di Genova; Grande edificio industria le; La misurazione dei fumi industria li per l inquinamento; Successioni di grandi industria li; Pasticci di verdura e formaggio al forno; Sapore acre di vino o formaggio deteriorato; Noto formaggio francese; formaggio ottimo grigliato; Il reggiano formaggio DOP; Cerca altre Definizioni