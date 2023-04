Ai lati dello xilofono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ai lati dello xilofono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : XO

Significato/Curiosita : Ai lati dello xilofono L'amore delle tre melarance ( , Ljubov k trëm apel'sinam ), Op. 33, è un'opera lirica di Sergej Prokof'ev, scritta nel 1919; il libretto, tratto dalla commedia L'amore delle tre melarance di Carlo Gozzi, a sua volta basata sulla fiaba di Giambattista Basile, contenuta ne Lo cunto de li cunti, è stato scritto dal compositore stesso. Codici XO – codice vettore IATA di LTE International Airways

XO – codice ISO 3166-2:UZ della provincia di Khorezm (Uzbekistan) Geografia Xo – pianeta immaginario dell'universo di Guerre stellari Letteratura XO – Libro di Jeffery Deaver della saga di Kathryn Dance Astronomia XO – sigla di designazione stellare e planetaria, utilizzata per indicare i pianeti extrasolari (e le relative stelle) individuati attraverso il Telescopio XO (XO Telescope) Informatica XO-1 – precedentemente noto come $100 laptop Musica XO – album di Elliot Smith del 1998

– canzone di EDEN del 2016 XO – etichetta discografica del cantante The Weeknd Alcolici XO (oppure X.O.) – Extra Old, termine utilizzato per identificare i distillati invecchiati oltre 6 anni Altro XO – abbreviazione di executive officer militare a bordo di navi da battaglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

