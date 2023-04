Si lascia a chi resta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lascia a chi resta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EREDITÀ

Significato/Curiosita : Si lascia a chi resta Storia di chi fugge e di chi resta è un romanzo del 2013 della scrittrice italiana Elena Ferrante e pubblicato in Italia da E/O. È il terzo romanzo della serie L'amica geniale, preceduto da Storia del nuovo cognome del 2012 e seguito da Storia della bambina perduta del 2014. Eredità, in diritto, indica generalmente il patrimonio ereditario, globalmente considerato, d'una persona fisica; patrimonio che alla sua morte, passa nella titolarità giuridica d'un altro soggetto, l'erede, per successione a causa di morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

