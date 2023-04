Il lago dei Ginevrini - Cruciverba

Ginevra (in francese e ufficialmente: Genève Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/.nv/; in tedesco: Genf Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'gf/; in romancio: Genevra) è un comune svizzero di 201 818 abitanti del Canton Ginevra; ha lo status di città ed è la capitale del cantone.

Geografia

Lac – regione del Ciad

– regione del Ciad Lac – distretto del Canton Friburgo (Svizzera)

– distretto del Canton Friburgo (Svizzera) Laç – comune dell'Albania nella prefettura di Alessio

Sigle

Lente a contatto

Los Angeles Clippers – franchigia della National Basketball Association

– franchigia della National Basketball Association Lan Access Control

LAC - Lugano Arte Cultura – centro culturale, teatrale e congressuale della città di Lugano

– centro culturale, teatrale e congressuale della città di Lugano Line of actual control – zona di confine contesa che delimita il territorio della Cina da quello dell'India

– zona di confine contesa che delimita il territorio della Cina da quello dell'India Leonida Alemanni Casalpusterlengo - azienda manufatturiera italiana

Astronomia

Lac – abbreviazione della costellazione della Lucertola

Biologia

lac – operone lattosio

Lac - Lattato in spettroscopia RM

Codici

LAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Layang Layang (Malaysia)

lac – codice ISO 639-3 della lingua lacandona

LAC – codice ISO 3166-2:AZ di Laçin (Azerbaigian)

Diritto

L.A.C. – Legge di Abolizione del contenzioso amministrativo (L.2248/1865) – legge con cui è attuata l'unificazione amministrativa nazionale post-unitaria italiana

Altri progetti