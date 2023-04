Kal-, nome di nascita di Superman - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Kal-, nome di nascita di Superman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 2 lettere : EL

Significato/Curiosita : Kal- nome di nascita di Superman Superman di Terra-Due è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. Esordì nella serie a fumetti Justice League of America n. 73 (agosto 1969). È una versione alternativa di Superman, appartenente ad un'altra Terra di nome Terra-Due. Diversamente da Superman viene raffigurato come un uomo molto più maturo, con i capelli brizzolati e il suo nome di nascita kryptoniano è Kal-L. Sigle Enciclopedia Libre

Ephemerides Liturgicae Aziende Easy Living – azienda italiana di elettronica

– azienda italiana di elettronica Edizioni EL – casa editrice italiana Cinema Lui (Él) – film di Luis Buñuel del 1953 Codici EL – codice vettore IATA di Air Nippon

el – codice ISO 639-2 alpha-2 per il greco moderno

EL – codice ISO 3166-2:AL di Elbasan (Albania) Meteorologia EL – abbreviazione di Equilibrium Level (livello di equilibrio) Altro El – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico El – parola semitica per Dio , sostantivo che veniva usato per indicare il capo di diversi pantheon semiti, Dio unico presso gli ebrei.

– parola semitica per , sostantivo che veniva usato per indicare il capo di diversi pantheon semiti, Dio unico presso gli ebrei. EL – targa automobilistica del circondario dell'Emsland (Germania)

– targa automobilistica del circondario dell'Emsland (Germania) EL – targa automobilistica di Lódz (Polonia)

– targa automobilistica di Lódz (Polonia) EL – abbreviazione tedesca dell'unità di misura del cucchiaio da tavola

– abbreviazione tedesca dell'unità di misura del cucchiaio da tavola El – cratere sulla superficie di Ganimede Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

