L isola di Chiang Kai-shek - Cruciverba

Chiang Kai-shek o Jiang Jieshi (T, Jiang JièshíP) (Xikou, 31 ottobre 1887 – Taipei, 5 aprile 1975) è stato un generale e politico cinese.

Formosa ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/for'mosa/; dal portoghese: "la Bella") è il nome dato dai portoghesi attorno alla metà del XVI secolo all'isola dell'Estremo Oriente situata tra il Mar Cinese Orientale e il Mar Cinese Meridionale, oggi indicata come Taiwan (T, S, TáiwanP) ugualmente per designare la Repubblica di Cina, anche se in realtà il territorio di quest'ultima è più vasto, comprendendo gruppi di isole minori come le Penghu (Pescadores), le Kinmen (Quemoy) e le Matsu.