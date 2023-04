Intervallo fra le parole nella stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intervallo fra le parole nella stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPAZIO

Significato/Curiosita : Intervallo fra le parole nella stampa In tipografia, la parola giustificazione indica l'impaginazione di una colonna di testo in modo che tutte le righe siano allineate verticalmente fra loro sia lungo il margine sinistro, sia lungo quello destro. Ciò si ottiene calibrando opportunamente l'ampiezza degli spazi vuoti tra le parole. Spazio – in matematica, termine usato per diversi concetti tra i quali alcuni che fungono da modello per descrivere lo spazio fisico

– in matematica, termine usato per diversi concetti tra i quali alcuni che fungono da modello per descrivere lo spazio fisico Spazio – in fisica, estensione tridimensionale senza limiti in cui gli oggetti e gli eventi hanno direzioni e posizioni relative tra di loro

– in fisica, estensione tridimensionale senza limiti in cui gli oggetti e gli eventi hanno direzioni e posizioni relative tra di loro Spazio – in astronomia, porzione di universo situata al di fuori dell'atmosfera stellare o planetaria

– in astronomia, porzione di universo situata al di fuori dell'atmosfera stellare o planetaria Spazio – in ortografia, elemento che separa tra di loro le parole di una frase

– in ortografia, elemento che separa tra di loro le parole di una frase Spazio ( barra spaziatrice ) – tasto delle macchine da scrivere e poi delle tastiere per computer

( ) – tasto delle macchine da scrivere e poi delle tastiere per computer Spazio – rivista d'arte italiana, edita negli anni cinquanta

– rivista d'arte italiana, edita negli anni cinquanta Spazio – album dei Delta V del 1998

– album dei Delta V del 1998 Spazio – EP di Ariete del 2020 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «spazio» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

