Interno corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interno corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INT

Significato/Curiosita : Interno corto Corto Maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Hugo Pratt nel 1967 e protagonista dell'omonima serie a fumetti. Sigle Institut national des télécommunications – istituto di istruzione superiore francese

– istituto di istruzione superiore francese Isaac Newton Telescope – telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos

– telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – ospedale milanese specializzato nella cura del cancro Codici INT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Smith Reynolds di Winston-Salem (Stati Uniti)

int – codice ISO 639-3 della lingua intha Informatica .int – dominio di primo livello generico

– dominio di primo livello generico int – abbreviazione di numero intero, tipo di dato

int – abbreviazione di interrupt, istruzione della CPU Altro INT – abbreviazione aeronautica di Intersection – Intersezione o incrocio

INT è un particolare tipo di attacco della rubinetteria delle bombole per subacquea Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

