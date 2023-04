L intelligence negli USA - Cruciverba

La United States Intelligence Community è un'entità federativa che racchiude 17 agenzie e organizzazioni del governo federale degli Stati Uniti d'America. Esse agiscono separatamente o congiuntamente per condurre attività di intelligence considerate necessarie per porre in essere le relazioni internazionali e la protezione della sicurezza nazionale negli USA.

La CIA ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'ia/; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/si'e/), sigla di Central Intelligence Agency ("Agenzia d'intelligence centrale"), è un'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d'America, facente parte della United States Intelligence Community, che rivolge le sue attività all'estero.