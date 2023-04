L intellettuale moglie di Pericle - Cruciverba

Aspasia di Mileto, comunemente nota come Aspasia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/a'spazja/; in greco antico: spasa, Aspasía; Mileto (Asia Minore), 470 a.C. circa – 400 a.C. circa), fu l’amante e compagna del politico ateniese Pericle, da cui ebbe un figlio, Pericle il Giovane, anche se non sono noti i dettagli completi del loro stato coniugale.