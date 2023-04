Iniziali di Schiavone, il vicequestore dei gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Schiavone, il vicequestore dei gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RS

Sigle Radicali di Sinistra – partito politico italiano

– partito politico italiano Radio Standard – prefisso usato un tempo per standard elettronici (es. RS-232) tuttora mantenuto dalla Electronic Industries Alliance

– prefisso usato un tempo per standard elettronici (es. RS-232) tuttora mantenuto dalla Electronic Industries Alliance Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia

– Repubblica di Slovenia Republika Srpska – Repubblica Serba, entità della Bosnia ed Erzegovina

– Repubblica Serba, entità della Bosnia ed Erzegovina Rinascita Socialista – partito politico italiano

– partito politico italiano R&S – ricerca e sviluppo Codici RS – codice vettore IATA di Oman Royal Flight

– codice vettore IATA di Oman Royal Flight RS – codice FIPS 10-4 della Russia

– codice FIPS 10-4 della Russia RS – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia RS – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Sul (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Sul (Brasile) RS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande de Santiago (Capo Verde)

– codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande de Santiago (Capo Verde) RS – codice ISO 3166-2:MD di Rîscani (Moldavia) Informatica .rs – dominio di primo livello della Serbia Altro Rs – abbreviazione comunemente usata per Rupia

– abbreviazione comunemente usata per Rupia RS – serie di motociclette dell'Aprilia

– serie di motociclette dell'Aprilia RS – targa automobilistica di Remscheid (Germania)

– targa automobilistica di Remscheid (Germania) RS – targa automobilistica di Rimavská Sobota (Slovacchia)

– targa automobilistica di Rimavská Sobota (Slovacchia) Branca R/S – nell'AGESCI, branca corrispondente all'età dei rover e delle scolte

– nell'AGESCI, branca corrispondente all'età dei rover e delle scolte RS Components – azienda internazionale distributrice di componenti elettronici

– azienda internazionale distributrice di componenti elettronici RS – abbreviazione comunemente usata per ritmo sinusale

– abbreviazione comunemente usata per ritmo sinusale RS in ferrovia – indica la lavorazione di "Riparazione Speciale" a cui vengono sottoposti i rotabili ferroviari che hanno subito incendi o guasti

in ferrovia – indica la lavorazione di "Riparazione Speciale" a cui vengono sottoposti i rotabili ferroviari che hanno subito incendi o guasti rs (risos) – acronimo usato dagli utenti internet di lingua portoghese per esprimere risate

(risos) – acronimo usato dagli utenti internet di lingua portoghese per esprimere risate RS – precedono la T

– precedono la T RS - Ricerche Speciali – Film indipendente del 2017 diretto da Fabio Blanco. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

