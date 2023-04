Iniziali di Pezzali, l ex 883 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Pezzali, l ex 883. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MP

Significato/Curiosita : Iniziali di Pezzali l ex 883 Gli 883 (da leggersi «otto otto tre») sono stati un gruppo musicale pop italiano fondato e composto inizialmente da Max Pezzali e Mauro Repetto e successivamente da Pezzali e altri musicisti. L'MP 40 (abbreviazione del tedesco Maschinenpistole 1940, in italiano "pistola mitragliatrice 1940") impropriamente soprannominato Schmeisser, è una pistola mitragliatrice sviluppata e prodotta in massicce quantità durante la seconda guerra mondiale dalla Germania. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Iniziali di Pezzali, l ex 883 : iniziali; pezzali; iniziali di Schiavone, il vicequestore dei gialli; iniziali della Ferrante; iniziali di Casanova; Il regista Özpetek iniziali ; iniziali di Campanile; Come il percorso cantato da Max pezzali ; Iniz di pezzali ; 1pezzali , noto cantante; È strano quello cantato da Max pezzali ; Cerca altre Definizioni